شكرا لقرائتكم خبر عن الإيكتوا تعتزم إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبرانى خلال caisec”24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المنظمة للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني caisec، عن شراكة استراتيجية مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات "الإيكتوا" التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني واطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني.

تعتزم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا) التابعة لجامعة الدول العربية، والمعنية بإرساء قواعد التكنولوجيا والاتصال في الوطن العربي، إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني حصرياً خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السيبراني caisec”24 المقرر انعقاده فى الفترة من 3 إلى 4 يونيو 2024، وقررت المنظمة بموافقة أعضائها على إعلان الاستراتيجية خلال مؤتمر caisec نظراً لأهميته الخاصة وأنه يشهد حضور أهم قيادات القطاع وممثلي الحكومات في المنطقة وكذلك أهم الشركات العالمية.

وتعتمد استراتيجية المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، على 4 محاور رئيسية هي التحول الرقمي Transformation، والابتكار الرقمي Innovation، والشمول الرقمي Inclusion، بالإضافة إلى محور الثقة الرقمية Trust، وتولي تلك المحاور الأمن السيبراني وحماية البيانات عناية خاصة.

وسوف تعمل المنظمة بالشراكة مع مختلف الأطراف لتنفيذ هذه الاستراتيجية والتي تتكون من حزم أعمال في عدة مواضيع بما فيها الوعي والتدريب والتعليم والتنسيق بين البلدان وتعتبر المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات هي الذراع التكنولوجي لجامعة الدول العربية وأعضاء المنظمة هم الحكومات العربية المختصة في تكنولوجيا المعلومات، وقد قامت المنظمة بإعداد استراتيجية عربية للأمن السيبراني وتمت موافقة الدول العربية عليها.

وتخاطب الاستراتيجية جميع الأطراف والجهات العامة والخاصة وهناك 8 برامج عمل للاستراتيجية وهدفها تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المنطقة العربية على مستوى الحكومات كي يكون هناك مؤشر قياس موحد فضلا ًعن وضع المعايير العربية لتكون موجودة إلى جانب المعايير الدولية.

ومن جانبه أعرب معالى مهندس محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات "الإيكتوا"، عن اعتزازه بالشراكة مع "caisec" باعتباره أحد أهم المنصات الدولية والإقليمية للأمن السيبراني، وقد تم التباحث منذ العام الماضي لتنظيم المؤتمر بالشراكة والتعاون مع المنظمة، وبالفعل تم الترحيب بهذه الشراكة من جميع المستويات حيث إن مؤتمر caisec الدولي، يعتبر محطة هامة في المشهد العربي للأمن السيبراني.

وكشف عمر خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مؤتمر caisec’24، أن المنظمة حصلت على موافقة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ليشهد إعلان الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني يوم 3 -4 يونيو 2024 من بيت العروبة مصر.

وأكد أن مؤتمر caisec هو مؤتمر إقليمي دولي عربي وقد فرض نفسه كمحطة للأمن السيبراني عالمياً وبالتالي كان الاختيار والقرار الصائب للإعلان عن الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من خلاله.

ومن جانبه أكد أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة ميركوري كميونيكيشنز المنظمة للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني caisec، عن اعتزازه بالشراكة مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات "الإيكتوا"، والتي بدأت بوادرها منذ العام الماضي حيث كان معالى المهندس محمد بن عمر مدير عام المنظمة أحد أبرز القيادات العربية المشاركة وضيفاً عزيزاً للمؤتمر، ولكنه هذا العام هو أصبح شريكاً للمؤتمر وليس ضيفاً.

وأشار إلى ضرورة إحداث تغيير جذري لتطوير الثقافة العامة للمجتمعات العربية والإفريقية وعلى مستوى التعليم أيضاً، كما يجب زيادة الوعي لدى جميع العاملين والموظفين في كافة مؤسسات دول المنطقة ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تشير التقارير إلى أن معظم الاختراقات السيبرانية تكون من داخل المؤسسات بسبب أخطاء الموظفين.