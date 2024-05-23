شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مستمرون فى الدعم الفنى لمساعدة الممولين فى التعامل مع الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مركز دعم التحول الرقمي له دور هام في مساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني وحل المشكلات التقنية.

أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تسعي دومًا للتيسير على الممولين وذلك من خلال توفير مركز دعم فني مجاني والذي تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي، وهذا المركز يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند الدخول على منظومة الإيصال الإلكتروني، قائلة إن مركز دعم التحول الرقمي يقدم العديد من خدمات الدعم الفني حول منظومة الإيصال الإلكتروني، مثل تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولى حيث يتم التأكد من كود النشاط الدولى الخاص بالممول على المنظومة وفي حال الخطأ يتم تصحيحه من قِبل المصلحة ومن ثَم إضافته على جهاز نقاط البيع POS، مشيرة إلى أنه يمكن تفادى ذلك من خلال مطابقة الممول لكود النشاط الدولى المضاف على البطاقة الضريبية أو وثيقة البيانات.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أيضا أن مركز دعم التحول الرقمي يقوم أيضا بشرح عملية التكويد للممول وفى حالة استمرار عدم قدرة الممول على إضافة الأكواد يتم إحضار جهاز الـ POS مباشرة لمركز التحول الرقمى ومساعدة الممول في عملية التكويد، كما يتم تقديم الدعم لحل المشكلات الخاصة بأجهزة الـ POS للوقوف على المشكلات وحلها.

ويتم كذلك المساعدة في تفعيل خاصية إصدار الإيصالات B2C Tag بواسطة رقم تسجيل الشركة، موضحة أن مركز التحول الرقمي يحرص على تدريب الممولين على عملية إصدار الإيصالات، مشيرة إلى أنه يتم تقديم خدمات الدعم الفني أيضا للمساعدة في تغيير النظام المحاسبي للشركة، حيث يتم المتابعة مع الشركة من قِبل فريق الدعم الفني وتقديم كافة سبل الدعم، هذا بالإضافة إلى توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى اتمام عملية التكامل.

ونوهت رئيس مصلحة الضرائب عن وجود مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني "بمبني الخزانة العامة أمام محطة مترو سعد زغلول وللتواصل عبر الإيميل [email protected] ، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥».