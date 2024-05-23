شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس.. يسجل 46.74 للشراء صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، خلال تعاملاته اليوم الخميس 23-5-2024، تراجعا في بعض البنوك أمام الجنيه المصرى، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 46.74 للشراء، 46.84 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار بدأ سلسة من التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من مستويات أعلي من 48 جنيها للدولار إلى مستويات 46 جنيها للدولار، وما زال يواصل التراجع، مع بعض عمليات التصحيح خلال التعاملات.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 46.74 جنيه للشراء، 46.84 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 46.74 جنيه للشراء، 46.87 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.74 جنيه للشراء.

46.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.74 جنيه للشراء.

46.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.74 جنيه للشراء.

046.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.74 جنيه للشراء.

46.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.74 جنيه للشراء.

4684 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى التجاري

46.74 جنيه للشراء.

46.84 جنيه للبيع.