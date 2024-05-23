شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: منح تيسيرات للسداد لأصحاب الأراضي بمدينتي أكتوبر وسفنكس بعد تقنين وضعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان، للعملاء الذين تم قبول طلبات توفيق أوضاعهم بقطع الأراضي المضافة لمدينتي 6 أكتوبر وسفنكس الجديدة، وذلك بالموافقة على جدولة مبلغ الدفعة المقدمة.

وأشارت هيئة المجتمعات في بيانٍ لها، إلى أنه يتم جدولة الدفعة المقدمة سواءً (15% أو 25%) على أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية بحد أقصى سنة ونصف محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق مع تقديم شيكات آجلة، على أن يتم سداد باقي المستحقات المالية طبقاً للقواعد وأنظمة السداد المعتمدة.