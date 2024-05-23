شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 25240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة اليوم الخميس والذي يسجل 25240 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25240 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها



