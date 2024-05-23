شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 27401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 33617 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11812 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5923 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 8593 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية المصدرة لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه.