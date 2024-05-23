شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "ديجيتايز" بنسبة 19% بعد ربع ساعة من انتقاله للسوق الرئيسي للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 19.74%، بعد مرور ربع ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الخميس، وهي أول جلسة تداول بعد انتقاله للسوق الرئيسي للبورصة، ليصل إلى مستوى 2.48 جنيه.

وكانت إدارة البورصة، قد أعلنت إدراج أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

ويأتي هذا بعد قرار لجنة القيد، أمس الأربعاء، بالموافقة على نقل التعامل على أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.