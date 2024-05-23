شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المنافسة: من المتوقع إطلاق مؤشر الحياد التنافسى فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، استكمال استراتيجية الجهاز حماية المنافسة 2021 - 2025، لافتا إلى أنه تم نجاز جزء كبير من الهدف الخاص بالحياد التنافسي، متوقعا إطلاق المؤشر الخاص به عام 2025 ويمكن الانتهاء منه قبل ذلك، منوها بأنه تم الانتهاء بشكل مسبق من جزء كبير من الاستراتيجية قبل الموعد المحدد.

وأشار ممتاز - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس على هامش مشاركته في منتدى المنافسة العربي الذي افتتحته وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب ويستمر لمدة يومين - إلى أن نفاذ القانون بحماية المنافسة التي تصدرت المشهد خلال الفترة الماضية وكان آخرها قضية سوق الدواجن، لافتا إلى أن هناك عددا من القضايا التي تهم جموع المستهلكين خلال الفترة القادمة، مؤكدا دور حماية المنافسة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال خلق بيئة تنافسية تساعد في جذب مستثمرين جدد إلى السوق و يساعد المستثمرين الحاليين في التوسع.

وقال رئيس الجهاز إن المنتدي المنافسة العربي نشهد اليوم نسخته الخامسة من أهم الموضوعات التي سيناقشها الحياد التنافسي و دعم سياسات المنافسة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المنافسة والممارسات الاحتكارية لم تصبح على المستوى المحلي فقط فهناك ممارسات احتكارية عابرة للحدود، مؤكدا ضرورة التكامل بين أجهزة المنافسة العربية التي تواجه الممارسات ذاتها وربما تكون من نفس الكيانات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة العمل على تفعيل سياسة منافسة موحدة وتطبيقها في المنطقة العربية، لافتا إلى أن المنتدى يعد منصة مهمة أنشئت من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) والأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، موضحا أن مصر شرفت بتحضير النسخة الثانية للمنتدى بالقاهرة سابقا.



ونوه بأن مشاركة مصر بتجربتها في الحياد التنافسي و استراتيجيته وكافة الأمور المتعلقة بها مما يسهم في استفادة المنطقة العربية، بالإضافة إلى شبكة المنافسة العربية التي ساهمت مصر بتأسيسها وهو يسهم بشكل كبير في تكامل و الأطر التي سيتم تبادلها مع الأجهزة العربية.



وأوضح أن العلاقة مع الجمهورية التونسية خاصة مجلس المنافسة تاريخية وعميقة، مشيرا إلى أن جهاز المنافسة التونسي يعد الأول في المنطقة العربية و الذي ساهم في إنشاء قانون موحد للمنافسة، لافتا إلى أنه تم خلال لقائه حسان القيزاني رئيس مجلس المنافسة التونسي بحث دعم التعاون المشترك في المجال وأطر فهم مجال المنافسة، وتعزيز الأطر التدريبية بين جهاز البلدين ،في إطار أن مصر و تونس أعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا( الكوميسا)، مؤكدا أهمية التعاون الثنائي بجانب الإطار الإقليمي.