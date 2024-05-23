شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 27275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 33447 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11749 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 5942 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 8603 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 6774 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وسيتي للتحاليل الطبية.



كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية المصدرة لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 22.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 1610 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والحديد والصلب المصرية عدد 2.2 مليون سهم، 45 ألف سهم، 98 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 513.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جهينة للصناعات الغذائية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 50 ألف سهم، 24.7 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العربية لحليج الأقطان 3234 سهم، واشترت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1500 سهم، 6 أسهم، على التوالي.

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بيع المساهم طارق خليل عدد 851 ألف سهم بسعر 0.9457 جنيه بقيمة إجمالية 804.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) صافي مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 153.3 مليون جنيه مقارنة مع 151.4 مليون جنيه.

وحققت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، إيرادات بلغت 62.4 ألف جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2024 مقابل 5.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة انخفاض 98.9%، وبلغ صافي الربح 357.2 ألف جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 89.3%.