شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الجايكا اليابانية وجهاز تنمية المشروعات لتطوير المشروعات الصناعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وفد رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) والسفارة اليابانية في مصر بمقر الجهاز، حيث رأس الوفد الياباني السيد كاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر وشيميزو كازوهيكو المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية في مصر ولفيف من مسئولي الجايكا والسفارة والجهاز.

وجاء الاجتماع لاستعراض النتائج التي وصل إليها التعاون بين الجهاز والجايكا في تنفيذ مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال" لتعزيز وتطوير قدرات المشروعات الصناعية في مصر ودعمها وتطويرها لزيادة انتاجيتها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى التنافس في الأسواق الخارجية وتغطية الاحتياجات المحلية.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية من الهيئات الدولية الكبرى، لتبادل الخبرات في مجالات دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة الصناعية منها للعمل على خفض الواردات والحد من الانفاق الدولاري والعمل على تعزيز الصادرات من ناحية ومساعدة هذه المشروعات على التوسع مما يسمح لها باستيعاب المزيد من فرص العمل وذلك بما يتفق مع خطة الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وتطوير هذه المشروعات لتتمكن من الوصول للأسواق العالمية.

وأوضح رحمي أن المشروع الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الجايكا يمتد لمدة عامين تتركز فيها الخدمات على تحسين القدرة التنافسية لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في قطاع البلاستيك بالمجمع الصناعي بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وكذلك قطاع التصنيع الغذائي بالمنيا، حيث يعمل فريق من الخبراء اليابانيين ومسئولي جهاز تنمية المشروعات بمحافظتي الإسكندرية والمنيا والمكتب الرئيسي وعدد من الخبراء المصريين على قياس وتحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من القطاعين المستهدفين ووضع خطة عمل لهذه المشروعات وتقديم خدمات تطوير الأعمال لرفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بتشخيص احتياجات عدد (20 مشروع) والتي تمت على مدار 45 يوما من خلال عدد من الزيارات التي تم تنظيمها من خلال فريق عمل المشروع من الجهاز مع الخبراء اليابانيين وممثلي مكتب الجايكا بمصر.

كما أعرب كاتو كين - رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر عن تقديره لدور الجهاز في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، كما أشاد بالمجهودات المبذولة من فريق عمل الجهاز والخبراء اليابانيين والتي تمت أثناء تنفيذ الزيارات الميدانية للشركات والمقابلات مع مقدمى الخدمات في القطاعين المستهدفين، وأكد على دعم الجايكا لجهاز تنمية المشروعات من خلال هذا المشروع في تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصناعية وأشاد بدور الجهاز في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر خاصة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

ومن جانبه أكد شيميزو كازوهيكو – المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية في مصر على عمق العلاقات بين مصر واليابان حيث تحتفل البلدان في 2024 بمرور 70 عاما علي التعاون التنموي، وأكد حرصه على استمرار التعاون بين الطرفين فيما يخص دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.



وأشاد رحمي خلال استقباله لمسؤولي الجايكا بمقر جهاز تنمية المشروعات بالنتائج النهائية للزيارات الميدانية التشخيصية التي قام بها فريق عمل المشروع من الجانب الياباني والمصري، والتي تم من خلالها الوقوف على الخطوات المستقبلية للمشروع ونوعية الخدمات المطلوبة لتطوير أعمال المشروعات المشاركة، مع الاتفاق على تخصيص عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين لتقديم تلك الخدمات طبقاً لإحتياج كل مشروع بغرض رفع القدرة التنافسية للمشروعات المشاركة والاستفادة من الخبرات اليابانية في تقديم تلك الخدمات .



وأضاف رحمي أن هذا المشروع يعد نموذجا يعمل الجهاز على تكراره بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والتنموية للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والصناعية.



