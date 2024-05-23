شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يجتمع مساء اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات المحللين بتثبيت الفائدة.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.