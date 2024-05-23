شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن.. الجرام عيار 21 يسجل 3150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر انخفاض ملحوظ بسبب الهبوط في السعر العالمي للذهب بنسبة 2.3% خلال أقل من 24 ساعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3150 جنيها آلان.

أسعار الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

هبوط السعر العالميانخفضت أسعار أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر مناقشة أعضاء البنك لإمكانية العودة لرفع أسعار الفائدة.

سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2354 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2379 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2362 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.7%.

أسعار الذهب انخفضت لليوم الثالث على التوالي منذ تسجيل مستوى تاريخي بداية هذا الأسبوع عند 2450 دولار للأونصة، وحتى الآن انخفض الذهب هذا الأسبوع بنسبة 2.3%، ليقلص هذا من مكاسب الذهب التي حققها خلال شهر مايو والتي وصلت حالياً إلى ارتفاع بنسبة 3.2%.

السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب بشكل كبير منذ تداولات الأمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا