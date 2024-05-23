شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الطباعة تتعاون مع منظمة التغليف الدولية لتدريب العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس عن بدء تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية في الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024 بمركز مصر للمؤتمرات للدولية بالتزامن مع معرض بروباك 2024.

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم الي أن التدريب يستهدف كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 ايام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب.

وأشارت الغرفة إلي أنه سيتم تقديم المحتوي باللغة الإنجليزية ويمكن تسجيل أكثر من شخص من نفس الشركة للحضور من خلال التسجيل عبر الغرفة .

وأوضحت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ، أن مجلس إدارة الغرفة يسعى إلي توفير كافة الدعم والتدريب إلي الشركات الأعضاء بهدف ثقل مهاراتهم واطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.