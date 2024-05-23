شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.44 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعًا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.6 % إلى 81.44 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتًا أو 0.7 % إلى 77.03 دولار وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الأربعاء.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الاتحادي الصادر أمس الأربعاء أن استجابة المركزي الأمريكي للتضخم المرتفع، "ستتضمن الإبقاء" على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي ولكنه أشار أيضًا إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.