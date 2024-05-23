شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شعاع: دورنا يقتصر على قراءة عدادات الكهرباء ولا علاقة لنا بالتحصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، أنها تلقت عددا من الشكاوى من المواطنين بعد تعرضهم لمحاولات النصب عليهم من خلال مطالبتهم بسداد فواتير كهرباء اليكترونية، مدعيين أنهم تابعين لشركة شعاع.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه من منطلق الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وحفاظا على سلامتهم، تناشد الشركة المواطنين عدم السماح لأى شخص بالحصول على قراءة عدادات الكهرباء إلا بعد التأكد من هوية الموظف وعدم التعامل ماليا بأى طريقة كانت مع موظفى الشركة أو من يدعون أنهم يتبعون الشركة خاصة و أن دور كشاف شركة شعاع يقتصر على تصوير قراءه عداد الكهرباء فقط.

وتؤكد شركة شعاع للخدمات العامة، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية و صورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة و الشركة غير مسئولة عن اي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع و يقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.

وطالبت شركة شعاع للخدمات العامة المواطنين بالابلاغ عن اى شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو اى شكاوى خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء او اى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة واتس اب على مدار الساعة على رقم 01120313831.



