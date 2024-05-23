شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.3%، عند 11995 نقطة، وبتداولات بلغت 5.563 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 221.714 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.691 تريليون ريال. انخفاض أسهم 154 شركة انخفضت أسهم 154 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 63، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، وأيان، وكابلات الرياض، وأنابيب الشرق، وجزيرة تكافل، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات بوبا العربية، وبي إس إف، والخليجية العامة، ونسيج، والعربية، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 26679 نقطة، وبتداولات بلغت 49.234 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.438 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.264 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 87 شركة مدرجة في السوق الموازية.