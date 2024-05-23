شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يونيو.. عمومية «دله الصحية» تناقش توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.