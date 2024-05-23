شكرا لقرائتكم خبر عن 13 يونيو.. عمومية «دله الصحية» تناقش توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)، المقرر انعقادها في 2024-06-13.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.
وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول التصويت على عدة أعمال وعقود أبرمها أعضاء مجلس إدارة الشركة مع أطراف أخرى.
ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.
وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
ويتضمن الجدول التصويت على عدة أعمال وعقود أبرمها أعضاء مجلس إدارة الشركة مع أطراف أخرى.
ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.