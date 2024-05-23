شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب السعودية» توصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023، بقيمة 37.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,542,311 سهما، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.74 ريال للسهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.4%.

وأضافت أن أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة ستكون بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

ونوهت بالإعلان عن تاريخ وعملية التوزيع لاحقاً.