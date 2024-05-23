شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يونيو.. 5 بنود على طاولة عمومية «القصيم القابضة للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 25 يونيو 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). جدول أعمال الجمعية ويتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

ويشمل الجدول: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.