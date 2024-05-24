أخبار البورصة اليوم الخميس 23-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-5-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر للفنادق، وجدوى للتنمية الصناعية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.38%، والعرب على 36.91%، واستحوذت المؤسسات على 52.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 132.4 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.6 مليون جنيه، 646.4 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 109.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1628 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

صفقة سيتي



أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية المصدرة لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 22.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 1610 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والحديد والصلب المصرية عدد 2.2 مليون سهم، 45 ألف سهم، 98 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 513.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جهينة للصناعات الغذائية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 50 ألف سهم، 24.7 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة العربية لحليج الأقطان 3234 سهم، واشترت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 1500 سهم، 6 أسهم، على التوالي.

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بيع المساهم طارق خليل عدد 851 ألف سهم بسعر 0.9457 جنيه بقيمة إجمالية 804.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) صافي مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 153.3 مليون جنيه مقارنة مع 151.4 مليون جنيه.

وحققت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، إيرادات بلغت 62.4 ألف جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2024 مقابل 5.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة انخفاض 98.9%، وبلغ صافي الربح 357.2 ألف جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 89.3%.