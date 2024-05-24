شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-5-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر للفنادق، وجدوى للتنمية الصناعية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.38%، والعرب على 36.91%، واستحوذت المؤسسات على 52.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 132.4 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.6 مليون جنيه، 646.4 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 109.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1628 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.50%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.57%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.296 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 25.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 24.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.74%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 49 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 7.11%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا بسعر إغلاق 135.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 13.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.10%.