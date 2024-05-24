شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن الحكير يرفع حصته في "فتنس"..وريمكو يشتري 20 مليون سهم في "إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، شراء المساهم ريمكو تي جي تي للاستثمار، عدد 20 مليون سهم بسعر 29.5 جنيه بقيمة إجمالية 590 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.22% إلى 10.08%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، شراء المساهم عبد المحسن بن عبد العزيز بن فهد الحكير، عدد 2.725 مليون سهم بسعر 3.45 جنيه بقيمة إجمالية 9.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.01% إلى 3.45%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، بيع المساهم سامح حسني أحمد المنجوري، عدد مليون سهم بسعر 3.45 جنيه بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 24.5087% إلى 23.754%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.



أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بيع المساهم طارق خليل عدد 851 ألف سهم بسعر 0.9457 جنيه بقيمة إجمالية 804.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات.