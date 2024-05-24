شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى إلى 172.8 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 588.333 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 172.770 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات المصرية للاتصالات عند 273.270 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة عند 370.259 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 101.003 مليون شهادة، وحديد عز عند 71.646 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.38%، والعرب على 36.91%، واستحوذت المؤسسات على 52.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 132.4 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.6 مليون جنيه، 646.4 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 109.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1628 نقطة.