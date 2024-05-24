شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة تيرى للمفروشات بقيمة 7.6 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المبتديان الاستثمارية للتنمية العقارية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 37.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة ماستر بيلدر جروب للتطوير العقاري بحجم تداول 130 ألف سهم بقيمة 13 مليون جنيه، وصفقة على تيري للمفروشات-منطقة حرة بحجم تداول 3245 سهم بقيمة 7.6 مليون دولار.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4 ملايين سهم بقيمة 66.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 47 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقلعة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.38%، والعرب على 36.91%، واستحوذت المؤسسات على 52.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 132.4 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.6 مليون جنيه، 646.4 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 109.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 6815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1628 نقطة.