شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: استمرار طرح الشهادات بعائد 27% و30%.. والأسعار ستشهد انخفاضًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن الشهادات ذات فائدة 27% و30% لمدة سنة و3 سنوات مستمرة فى الطرح من قبل البنوك المصدرة لها فى إطار دعم المواطنين وتنمية مدخراتهم.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها لخفض معدل التضخم والأسعار، موضحاً أنه تم رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى بنسبة 8% خلال العام الحالى لدعم جهود خفض التضخم وزيادة معدلات العائد على الودائع للمواطنين.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب إلى أن الأجهزة الحكومية أفرجت عن سلع عالقة بالموانئ المصرية بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية 2024 وحتى الآن وهو ما يدعم توافر السلع وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.



