شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: تنفيذ مشروعات فى الخليج يعظم عوائد الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أهمية توسيع نطاق عمل شركات المقاولات التابعة خارج البلاد، ولا سيما في دول الخليج العربي؛ بما يعظم من موارد هذه الشركات والمساهمة فى تحقيق أرباح مناسبة. تساهم بشكل مباشر فى حل بعض المشكلات المالية لها.

‏ووجه الدكتور هانى سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بضرورة توسع شركات المقاولات التابعة في تنفيذ مشروعات بالخارج لزيادة مواردها وتحسين إيرادتها، وتوفير عملة صعبة في ظل توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ‏بحسن استغلال الأصول وزيادة تنافسية الشركة داخل وخارج البلاد.

وحصلت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، برئاسة المهندس محب سالم العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، على مشروع جديد فى سلطنة عمان بقيمة 4 مليارات جنيه، يضاف لقائمة مشروعات الشركة فى دول الخليج، وتنفذ شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، برئاسة المهندس أحمد المحمودى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي مشروع مرافق ب 40 مليون دولار. بالعراق، بجانب استقبال وفد عراقي تفقد الشركة مؤخرا وتابع أبرز مشروعاتها في مصر وخارجها، لا سيما في مجال الانشاءات والبنية التحتية، لتنفيذ بناء عدة مستشفيات ومرافق صحية بالعراق الفترة المقبلة.

‏وشدد رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير علي ضرورة أن تحسن الشركات من اوضاعها المالية، وأن تدرس المشروعات دراسة كافية وافية بحيث تنفيذ مشروعات رابحة، وليس مشروعات خاسرة، علاوة على السعى لتدبير موارد وسيولة لتنفيذ كافة المشروعات وفق جداولها المحددة.