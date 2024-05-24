شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توجه بتكثيف حملات تغيير العدادات لمسبوقة الدفع بالمدن الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية بشكل عام وشركتى الاسكندرية والبحيرة لتوزيع الكهرباء بشكل خاص بتكثيف حملات استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال أيام المقبلة و خاصة بالمدن الساحلية.

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، إلى أن هذه الحملات الهدف سرعة تنفيذ خطة الدولة لتحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع للمساهمة فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال تقليل

نسبة تدخل العنصر البشري فى منظومة المحاسبة بالإضافة إلى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب حوالى 21 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن ، موكدا أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة بشركات التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية .

وتابع المصدر أن خطة الوزارة تعتمد على الاحلال و التجديد علاوة على تغير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى ، موضحا أن اى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله باخر مسبوق الدفع.



