شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية وزارة الاتصالات.. 4 ركائز أساسية لدعم الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 ركائز رئيسية وهى توفير المهارات الرقمية التى تتطلبها الشركات الناشئة، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال.

إليك كل ما تريد معرفته عن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة:

- التوسع فى كل مبادرات التدريب وبناء الكوادر البشرية

تتوسع الوزارة فى كل مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 آلاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

تدريب رواد الأعمال

توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التى توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح.

نشر مراكز الإبداع

وبدأت مراكز إبداع مصر الرقمية بعدد 3 مراكز ووصلت حتى الآن إلى 20 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام المالى المقبل إلى مركز بكل محافظة.

يتم تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز؛ فخلال العامين الماضيين نجحت 40 شركة ناشئة فى مركزى إبداع مصر الرقمية فى القاهرة والجيزة فى جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار، كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة فى مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

تسهيل إنشاء الشركات الناشئة

تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والتى شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد.

البدء فى نظام القوائم البيضاء للشركات الناشئة العاملة فى مجال التصميم الإلكترونى والدوائر لتيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.