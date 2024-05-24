شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك.. لو ناوى تركب محطة شمسية فى منزلك وتوفر فلوس الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحول لطاقة نظيفة وأقل تكلفة أصبح أمر يبحث عنه المواطن نفسه و ليس الدولة فقط خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الوقود و بالتالى زيادة أسعار الكهرباء، الخليج 365 لقراءه أهم المعلومات التي يحتاجها فى حالة الرغبة فى تركيب محطة طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل لتوفير الأموال التي يتم إنفاقها للحصول على الكهرباء بالطريقة التقليدية ، وفيما يلي أهم خطوات تركيب محطة طاقة شمسية بالمنزل :



1- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء ، و يمكن الوصول لهذه الشركات من خلال منصة مصر للطاقة الشمسية.

2- التقدم بطلب إلي شركة توزيع الكهرباء التابع لها المكان المراد تركيب محطة طاقة شمسية به، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

3- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

4- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

5- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع بزيارة ثانية للموقع من أجل:

- عمل معاينة بعد التركيب.

- اصدار مقايسة العداد و القياسات.

- تركيب العداد التبادلي.

- إجراء القياسات .

- ⁠عمل محاضر الربط والاطلاق .

- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل و شركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة 25 عاما بحد أقصى.



