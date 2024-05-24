شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الزراعة والصيد أعلى نسبة مشاركة فى النشاط الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الأنشطة التي شهدت أعلى نسبة مشاركة للمشتغلين فيها فى الأنشطة الاقتصادية، وفقا لبيانات نشرة القوى العاملة الأخيرة، حيث تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك القائمة بأكبر نسبة مشاركة للمشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط نحو 5.317 مليون مشتغل بالربع الأول من العام الجاري 2024، موزعة بين "4.404 مليون ذكور، 913 ألف إناث" بنسبة 18.2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وتضمنت القائمة أيضا عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وسجل عددهم نحو 4.615 مليون مشتغل موزعة بين "3.823 مليون ذكور، 792 ألف إناث" بنسبة 15.8٪ من إجمالي المشتغلين، يليها عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء وبلغ عددهم 3.955 مليون مشتغل موزعة بين "3.927 مليون ذكور، 28 ألف إناث" بنسبة 13.5% من إجمالي المشتغلين.

وشملت القائمة أيضا، عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية وسجل عددهم 3.852 مليون مشتغل موزعة بين "3.447 مليون ذكور، 405 ألف إناث" بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.685 مليون مشتغل موزع بواقع "2.660 مليون ذكور، 25 ألف إناث" بنسبة 9.2% من إجمالى المشتغلين.

وكانت بيانات بحث القوى العاملة، أشارت إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدرجات النارية استقبل 164 ألف مشتغل عن الربع السابق، يليها نشاط الصناعات التحولية والذى استقبل نحو 155 ألف مشتغل عن الربع السابق، إلى جانب نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم واستقبل 71 ألف مشتغل عن الربع السابق، وأخيرا نشاط التعليم واستقبل 70 ألف مشتغل عن الربع السابق.