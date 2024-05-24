شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات مطلوبة عند التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى تحقيق معدلات وأرقام قياسية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية فى تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعى للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين وفيما يلى أهم المستندات المطلوبة عند التعاقد على الغاز .

1-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

2-صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

3-إيصال مرافق باسم العميل "كهرباء – مياة – تليفون".

وبلغت معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بدء النشاط نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 5ر9 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.