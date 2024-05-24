شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. استقرار الفراخ والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة وسجلت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة استقرار ملحوظ بعد تحرك الفراخ ناحية الصعود.

وبحسب شعبة الدول فإن أسعار الفراخ تسليم أرض المزرعة مستويات 85 و87 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 95 إلى 98 جنيها وقد يصل الي 100 جنيها للمستهلكين.



في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و 120 للأحمر و 125 للبيض البلدى.