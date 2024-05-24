سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع "الدستور" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 24-5-2024، في البنوك المصرية.
البنك المركزي المصري
الشراء: 47.0691 جنيه
البيع: 47.1680 جنيه
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:
شراء: 47.2500 جنيه
بيع: 47.3500 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري المصري:
الشراء: 47.10 جنيه
البيع: 47.20 جنيه
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:
للشراء: 46.85 جنيه
للبيع: 46.95 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة
للشراء: 46.85 جنيه
للبيع: 46.95 للبيع
سعر الدولار في ميد بنك:
للشراء: 46.85 جنيه
للبيع: 46.95 للبيع
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني:
للشراء: 47.05 جنيه
للبيع: 47.15 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
للشراء: 47.15 جنيه
للبيع: 47.25 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
للشراء: 47.11 جنيه مصري
للبيع: 47.21 جنيه مصري