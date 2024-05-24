سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 24-5-2024، في البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

الشراء: 47.0691 جنيه

البيع: 47.1680 جنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:

شراء: 47.2500 جنيه

بيع: 47.3500 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري المصري:

الشراء: 47.10 جنيه

البيع: 47.20 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 للبيع

سعر الدولار في ميد بنك:

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني:

للشراء: 47.05 جنيه

للبيع: 47.15 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

للشراء: 47.15 جنيه

للبيع: 47.25 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

للشراء: 47.11 جنيه مصري

للبيع: 47.21 جنيه مصري