اختتام معرض “الصناعة في عسير”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت مساء اليوم فعاليات وبرامج معرض “الصناعة في عسير”، بحضور معالي أمين منطقة عسير عبد الله الجالي، ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها مهدي آل هضبان، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

وهدف المعرض إلى تسليط الضوء على تطوّر منطقة عسير في قطاع الصناعة ضمن إستراتيجية النهضة التنموية الشاملة التي تُحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويضم المعرض، المُنتجات المحلية والابتكارات الصناعية التي انطلقت من عسير إلى العالم بسواعد سعودية وجودة عالية ومعايير عالمية وأسعار تنافسية.

وفي ختام المعرض، تم تكريم المشاركين والجهات ذات العلاقة، وتقديم الجوائز.