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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع معدل نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلن مكتب الإحصاء الوطني المكسيكي اليوم تراجع معدل نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وذكر المكتب أن اقتصاد المكسيك سجل نموا خلال الربع الأول بمعدل 6ر1% سنويا من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الأولية، مقابل نمو بمعدل 3ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وسجل قطاع الأنشطة الاقتصادية الوسيطة نموا بمعدل 1ر2% سنويا خلال الربع الأول مقابل 4ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل تراجع معدل نمو الأنشطة الثانوية إلى 9ر0% مقابل نمو بمعدل 1ر3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وسجل قطاع الانشطة الأساسية نموا بمعدل 6ر0% بعد انكماشه بمعدل 6ر4% خلال الربع السابق.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للمكسيك نموا بمعدل 3ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول.