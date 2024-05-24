الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الإحصاء الوطني المكسيكي اليوم تراجع معدل نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر المكتب أن اقتصاد المكسيك سجل نموا خلال الربع الأول بمعدل 6ر1% سنويا من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الأولية، مقابل نمو بمعدل 3ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وسجل قطاع الأنشطة الاقتصادية الوسيطة نموا بمعدل 1ر2% سنويا خلال الربع الأول مقابل 4ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل تراجع معدل نمو الأنشطة الثانوية إلى 9ر0% مقابل نمو بمعدل 1ر3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وسجل قطاع الانشطة الأساسية نموا بمعدل 6ر0% بعد انكماشه بمعدل 6ر4% خلال الربع السابق.

وسجل إجمالي الناتج المحلي للمكسيك نموا بمعدل 3ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول.