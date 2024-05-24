التخطيط: التوسع فى محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/يوم

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى 24/25 فى قطاع الأمن تعزيز دور الاستثمار العام فى ضمان الأمن المائي والغذائي.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لمواجهة الفقر المائي يتم التوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم.

وأضاف التقرير أن الخطة تستهدف إضافة مساحات زراعية جديدة والتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة، ومشروع تأهيل وتبطين الترع، إلى جانب تأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي فى مناطق"الدلتا الجديدة، جنوب الوادى، مزارع بني سويف والمنيا"، التغذية الكهربائية لمناطق توشكي وشرق العوينات، وكذلك التغذية الكهربائية للآبار بالتجمعات التنموية بسيناء، بالإضافة إلى تحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي"مزارع شرق العوينات، محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بأسوان"، ميكنة منظومة الحيازة الزراعية 400 ألف بطاقة ذكية.

حول قطاع الزراعة والري؛ أوضح التقرير أن الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة القطاع تقدر بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 23/2024، مشيرة إلى أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.