شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل81.41 دولار لخام برنت و76.89 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم ،81.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.89دولار للبرميل.

وفى ظل أزمة تغير المناخ التى تؤثر على العالم، أكد عدد من الخبراء أن إنتاج النفط العالمى يزيد هذا العقد، وهو ما أكدته أيضا وكالة الطاقة الدولية (IEA)، وذلك مع توقعات باستمرار السوق الدولية فى السنوات القادمة فى المطالبة بكمية أكبر من النفط الخام ، كما توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" إن دول أمريكا اللاتينية ستحقق أداء جيد مع أكبر موارد نفطية فى العالم بعد الشرق الاوسط.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لا ريبوبليكا البيروفية فإن الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم تقع في أمريكا اللاتينية ، وهى تتفوق على الولايات المتحدة وروسيا، وهى فنزويلا التى تمتلك حوالى 303.8 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة.

ووفقا للتقرير فإن هذا الرقم يضع فنزويلا في مقدمة الدول الأخرى التي تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، أما الولايات المتحدة، فتمتلك احتياطيات نفطية تقدر بـ 55.2 مليار برميل.