شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تكشف حقيقة إصدار قرار بوقف استيراد السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسئول بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية وجود أى قرار خاص بوقف استيراد السيارات فى مصر بكل أنواعها سواء السيارات الخاصة بالمعاقين أو حتى الاستيراد الشخصى للسيارات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة " لليوم السابع " أنه لا يوجد قرار رسمى صدر بهذا الشأن وفى حالة وجود قرار رسمي سينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن ما يتداول شائعات هدفها البلبة فى سوق السيارات.

ومن جانبه، قال المستشارأسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن قرار وقف استيراد السيارات فى مصر غير صحيح بالمرة، معللا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمى من أي جهة رسمية بشأن إيقاف " الاسيد نمبر" حتى الآن، موضحا أن "الأسيد نمبر" متوقف لعدة سلع وليس السيارات فقط وليست تلك المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك نظرا لوجود تحديث بالمنظومة ليس أكثر.

وبسؤال أحد مستوردى السيارات، أكد أنه لا يوجد أية قرارات فى هذا الشأن ولكن ما حدث بالفعل وجود تحديث بمنظومة الحجز المسبق للشحنات بالجمارك، وهذا أمر يحدث بشكل شبه دورى، وليست المرة الأولى، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم نشر أي نص قرار رسمي أو حتى أى تعليق من مصلحة الجمارك ووزارة المالية حتى الآن، ما يؤكد أن ما حدث محاولة من بعض التجار لتصريف المحزون لديهم وتحريك السوق نظرا لحالة الركود الحالية فى البيع والشراء.