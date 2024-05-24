شكرا لقرائتكم خبر عن 327 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.4%، والعرب على 19.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 327.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.1%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 3.1 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 4.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 27205.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 5940.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 8587.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 33365.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6815.60 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 84.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.138 تريليون جنيه إلى 1.195 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 364.4 مليار جنيه إلى 386 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

وصعد رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.503 تريليون جنيه إلى 1.581 تريليون جنيه بنسبة نمو 5.2%، وتراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.8 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.5%.