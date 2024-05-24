أخبار الاقتصاد اليوم.. تخصيص 11 مليون متر مربع أراضي صناعية للمستثمرين

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24-5-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 مايو 2024، عند نفس مستويات الإغلاق أمس عقب هبوط بحوالي 50 جنيها، وسجل عيار 24 حوالي 3577 جنيه، وعيار 21 سجل 3130 جنيه، وعيار 18 سجل 2683 جنيها، وتخصيص الحكومة 11 مليون متر مربع أراضي صناعية للمستثمرين خلال عامين.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة تسجل 3130 جنيها للجرام عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 مايو 2024، عند نفس مستويات الإغلاق أمس عقب هبوط بحوالي 50 جنيها، وعيار 24 سجل 3577 جنيه، وعيار 21 سجل 3130 جنيه، وعيار 18 سجل 2683 جنيها، الجنيه الذهب 25040 جنيها.

وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.

الإسكان: تسليم أراض بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة 25 ألف متر بالسويس الجديدة

قالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إنه تم تسليم 4 قطع أراضى بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة إجمالية 25 ألف متر مربع، وتشمل مشروعات بأنشطة: صناعي معدني، ومواد بناء، وصناعات بلاستيكية، وذلك بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة .

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أنه من المقرر أن توفر هذه الأنشطة ما يزيد على 1000 فرصة عمل "عمالة منتظمة وغير منتظمة"، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستثمار وترفيق الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

التنمية الصناعية: تخصيص 11 مليون متر أراض صناعية للمستثمرين

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة اجتماعاً موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، لاستعراض أهم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، وبحث مطالب المستثمرين، والرد على استفساراتهم، ومناقشة التحديات التى تواجه المدينة.

وفي هذا السياق، أفادت ناهد يوسف بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال ربط تلك الخدمات على برنامج موحد ومميكن، كاشفةً عن اقتراب الهيئة من طرح عدد 5 خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريباً أونلاين على المستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، وذلك تمهيداً لطرح كافة الخدمات تباعاً أونلاين.

وأوضحت في معرض حديثها حول أحد الاستفسارات المرتبطة بآليات عمل الهيئة فيما هو مرتبط بتخصيص الأراضى الصناعية، بأن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية، وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من خلالها من تخصيص 1.8 مليون م٢ تقريباً من الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، والأخرى من خلال لجنة 2067 والمشّكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضى الصناعية، واستطاعت اللجنة الانتهاء من تخصيص 9.2 مليون م٢ منذ نشأتها خلال فترة أقل من عامين.

وحول أهم التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت أن الهيئة تيسيرًا على أصحاب المشروعات منحت 9 أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية وبإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى 75% من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفةً عن استفادة 1722 مشروع من تلك التيسيرات.