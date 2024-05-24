شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للشركات الناشئة.. مليون جنيه دعم مالى للفائزين بمبادرة تصنيع الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صممت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، برنامج مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات EME للحاضنات التكنولوجية (EIP) 2024 للشركات الناشئة وفرق العمل المتخصصة في منتجات أشباه الموصلات والثورة الصناعية الرابعة والبرمجيات المدمجة والتحول الرقمي، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن المبادرة.

س- ما هى الخدمات التى تقدمها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات؟

ج- يوفر برنامج EIP منظومة إبداع نابضة داخل مركز الابتكار بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف دعم ورعاية الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس وما قبل التأسيس والتي لديها إمكانية للتوسع، وكذلك تشجيع الابداع والاستثمار.

س- وما هى المزايا التي تحصل عليها الشركات الناشئة؟

ج- تحصل الشركات الناشئة المستفيدة من برنامج EIP على إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك التحقق من صلاحية تسويق المنتج، والمساعدة في تحديد استراتيجية دخول الأسواق، واختبار السوق.

كما يساعد في التحقق من صحة عروض القيمة وبيانات المشكلة، وتحليل شرائح العملاء، ووضع استراتيجيات التسعير، كما يُركز البرنامج أيضًا على إتاحة الوصول إلى مختبرات التكنولوجيا المتقدمة ومرافق تنفيذ النماذج الأولية، بما في ذلك؛ مختبر تحديد خصائص الإلكترونيات الدقيقة (ميكروإلكترونيات) المتطور ومختبر إنترنت الأشياء وعلم الروبوتات ومركز ابتكار الصناعة في طورها الرابع ومختبر التصنيع الرقمي.

س- وما هي الشركات المستفيدة من البرنامج؟

ج- يناسب البرنامج الشركات الناشئة التي تعمل وتتخصص في أشباه الموصلات أو تطبيقات Industry 4.0 أو منتجات الأنظمة المدمجة؛ لأنه يقدم الدعم لنمو وتطوير هذه الشركات سواء كان لديها نموذج أولي فعال، وخطة عمل، وعملاء أو شركاء مبكرين.

س- وما هى أهداف البرنامج؟

ج- يهدف البرنامج إلى تعزيز بناء ورعاية ونمو الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس/التأسيس باعتبارها شركات مستدامة لديها إمكانية للتوسع، وتعزيز الابتكار القائم على تكنولوجيا أشباه الموصلات والثورة الصناعية الرابعة والبرمجيات المدمجة لحل مشاكل وتحديات السوق.

س- كم يبلغ حجم تمويل البرنامج؟

ج- يقدم البرنامج تمويل لكل شركة يصل إلى 1.25 مليون جنيه ما بين منحة قدرها مليون جنيه (120 ألف جنيه نقدي + 880 ألف جنيه عينية)

كما يقدم البرنامج خدمات إضافية مخصصة ومشتركة بقيمة 250 ألف جنيه (ساعات التوجيه/الإرشاد التدريبي، والاستشارات، ومساحة مكتبية مخصصة في مركز الابتكار بمدينة المعرفة، وما إلى ذلك) لا تقوم الهيئة بمشاركة أو ملكية أسهم الشركة الناشئة