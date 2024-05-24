شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.."طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ3.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 51.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.2 مليار جنيه، يليه سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 39.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.7 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 26.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 183.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم " البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 14.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "إيديتا للصناعات الغذائية" بحجم تداول بلغ 28.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 826.8 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 116 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 723.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز"، بحجم تداول 9.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 700.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 168.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 579.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 16.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 516.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 27205.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 5940.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 8587.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 33365.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6815.60 نقطة.

