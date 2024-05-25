شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 6.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة، بقيمة 6.2 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 131.1 مليون ورقة، بقيمة 5.5 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 202.7 مليون ورقة بقيمة 4.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 864.7 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 106.5 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 451.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 263.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 374.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 630.7 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 63.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 568 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 201.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 568 مليون جنيه.

وحل قطاعا التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 16.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 66 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 4.2 مليون ورقة بقيمة 3.8 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.