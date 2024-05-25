مهرجان المانجو الثاني بمنطقة الباحة يختتم فعالياته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان المانجو الثاني بمنطقة الباحة، والذي أقيم بجوار السوق الشعبي بمحافظة المخواة, بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وفريق إكرام لتطوع الصحي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني, أن المهرجان شارك به أكثر من 30 عارضاً وأسرة منتجة، مشيراً إلى أن العارضين شاركوا بالعديد من الأصناف المميزة وكانت العروض بأسعار مناسبة للجميع وتنوع المنتجات يعود إلى ما تمتلكه المنطقة من وفرة في أشجار المانجو بلغت أكثر من 50 ألف شجرة مانجو تنتج ما يقارب 20 طناً سنوياً.

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الزائرين والمزارعين والمهتمين، كما أقيم ضمن برامج المهرجان العديد من ورش العمل الإرشادية والتوعوية وأكثر من 10 فعاليات ترفيهية بين مسابقات للأطفال.

وفي ختام المهرجان تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والإعلاميين والأسر المنتجة وجميع المساهمين في إنجاح المهرجان.