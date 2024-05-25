شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء ترتفع إلى 91 جنيهًا بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم السبت، بالتعاملات الصباحية، وارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق تسليم أرض المزرعة إلى مستويات تراوحت بين 90 و 91 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلكين بين 98 إلى 105 جنيهات، بسبب زيادة النفوق في المزارع جراء موجة الحر الحالية.



ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 101 و 102 جنيها، والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 78 إلى 80 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 98 جنيها للكيلو، وفي بعض الأسواق 100 جنيها، وقد يصل إلى 105 جنيهات في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيهًا للأبيض، و120 جنيهًا، للأحمر، و 125 جنيهًا للبيض البلدي.