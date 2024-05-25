سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع الدستور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 25-5-2024 في البنوك المصرية.

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.15 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.15 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.10 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.10 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.10 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي نحو 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

في البنك المتحد سجل الدولار نحو 47.10 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.20 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر بنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.