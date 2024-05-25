بداية التعاملات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث تراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2077 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2670 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3115 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3560 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2333.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء أمس الجمعو، بارتفاع 0.20%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.