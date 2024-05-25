أخبار الاقتصاد اليوم: التحول الرقمى بمصافى التكرير يتيح نتائج دقيقة للإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 25-5-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى.

وزير البترول: التحول الرقمى بمصافى التكرير يتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه فى ٢٠١٦، وأن استخدام التحول الرقمى فى مصافى التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء أصيل من هذه الاستراتيجية لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفات والاكواد المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة ، واوضح الملا اهمية منطقة مسطرد البترولية والتى تعد من اعرق واهم المناطق البترولية فى مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير امدادات الوقود بالسوق المحلي خاصة وانها تشمل الانشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع ، وان ما شهدته تلك المنطقة خلال الفترة الاخيرة من اعمال تطوير يدعوا للفخر ، والذى ساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة البترولية وتحسين البيئة المحيطة .

وزير الاتصالات: إنشاء 450 برج محمول جديدا في الإسماعيلية قبل نهاية العام



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركات المحمول ينتهي من إنشاء 450 برج محمول في محافظة الإسماعيلية بنهاية العام الحالي وذلك في إطار تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين واستراتيحية تسريح إنشاء الأبراج.

وافتتح اليوم السبت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من المشروعات التكنولوجية بمحافظة الإسماعيلية، ضمنها مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، ومركز خدمة عملاء السلطان حسين للشركة المصرية للاتصالات وي، بالإضافة إلي جامعة قناة السويس ومركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا.



وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

رانيا المشاط تستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبى لتعزيز التعاون بمجال المياه



استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، حيث استهدفت البعثة استكشاف محاور تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة مع البنك خصوصًا في ضوء توقيع اتفاق ترفيع مسار العلاقات المشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال مارس الماضي، واستنادًا إلى العلاقات التي بدأت منذ عام 1979 ونتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص بأكثر من 14 مليار يورو، عززت جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات.

وزير المالية: إطلاق مشروع ميكنة الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس» المملوكة لوزارة المالية، ومجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجى، فى إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم فى تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.

