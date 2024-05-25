شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: الأسمنت المسلح تنفذ مشروعات بـ2.7 مليار جنيه لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشفت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور هاني سليمان، أن شركاتها التابعة تواصل تنفيذ مئات المشروعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأن هناك متابعة مستمرة يوميا من الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة تلك المشروعات المنتشرة في مختلف المحافظات المصرية.

أضافت بيانات الشركة القابضة، أن شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، إحدى الشركات التابعة تنفذ مشروعات، بقيمة حوالي 2.7 مليار جنيه، منها مشروعات الصرف الصحى لـ7 قرى بمحافظة المنوفية بقيمة حوالي 314 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



بالاضافة الي مشروعات الصرف الصحي لـ 5 قرى بمحافظة الغربية بقيمة حوالي 450.9 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة قرية زهور الأمراء بقيمة حوالي 60 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي لـ 14 قرية و 2 محطة معالجة محافظة الفيوم بقيمة حوالي 1.14 مليار جنيه.

وتنفذ الشركة بقيادة المهندس مختار إبراهيم، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، والمحاسب خالد جمعة العضو المنتدب للشؤن المالية والإدارية، مشروعات محطة معالجة وصرف صحى لعدد من القري محافظة بني سويف بقيمة حوالي 602.7 مليون جنيه

وكذلك مشروعات محطة معالجة وصرف صحى لعدد من القري محافظة كفر الشيخ بقيمة حوالي 150 مليون جنيه.

‏يشار أن الدكتور هاني سليمان، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي الشركة القابضة للتشييد والتعمير، شكل وحدة متابعة لكافة مشروعات حياة كريمة؛ لضمان تنفيذها وفق الجدول الزمنية المحددة، وحل وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات.