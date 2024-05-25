شكرا لقرائتكم خبر المملكة تستضيف المنتدى العالمي الـ11 للمياه في 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت المملكة رسميا ملف استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه 2027م خلال الحفل الختامي لفعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في إندونيسيا، بحضور رؤساء الدول المشاركة ووزراء ومسؤولين من 160 دولة، والعديد من المنظمات الدولية.

وتمثل استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه تحت شعار «العمل لغد أفضل»، تأكيدا لدورها الريادي في تبني قضايا المياه عالميا، وفي دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه لقطاع المياه مما انعكس على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي على كامل سلسلة الإمداد، مشيرا إلى أن الدعم السخي من القيادة لقضايا وتحديات المياه عالميا؛ أسهم في تعزيز مكانتها الدولية في هذا المجال، وتوج ذلك باستضافتها لهذا الحدث العالمي الأكبر في مجال المياه، بالإضافة إلى إعلان ولي العهد- حفظه الله- إنشاء (المنظمة العالمية للمياه) ومقرها الرياض، لحشد الدعم الدولي والمنظمات لمعالجة تحديات المياه وفق منظور تكاملي عالمي.

من جانبه، قال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني «إن استضافة المملكة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في عام 2027م بالرياض، سيمثل علامة فارقة في جهودنا الجماعية لتأمين مستقبل أفضل للمياه للجميع، كما أن موضوع المنتدى «العمل لغد أفضل» يلخص رؤيتنا لمستقبل التعامل مع تحديات المياه عالمياً؛ حيث تحرص المملكة من خلال هذه الاستضافة على المضي قدما في التعاون الدولي في مجال المياه، وإيجاد الحلول المبتكرة للتمويل وللقضايا الأخرى»، مبينا أن المملكة تعمل مبكرا للتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه 2027، بتشكيل اللجان وتنفيذ ورش العمل مع أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة لتحديد المواضيع ذات الأهمية للعالم، وبالأخص في منطقتنا التي تعاني من شح مواردها المائية الطبيعية.